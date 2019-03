Salvato paziente con fegato in metastasi

Connect on Linked in

Prima volta intervento ‘composto’, trapianto e poi rimozione

NordEst – Innovativo intervento chirurgico a Padova su un 47enne affetto da metastasi epatiche inoperabili: una porzione di fegato da donatore vivente, rigenera in soli 17 giorni, dopo essere stata trapiantata a fianco del fegato malato poi rimosso in videolaparoscopia.

Si tratta, spiegano dall’ospedale di Padova, della prima volta al mondo per un intervento di questo tipo, ‘composto’ in più fasi. Il paziente, che è tornato a casa e sta riprendendo la sua attività ordinaria, era affetto da multiple metastasi epatiche da tumore del colon. giudicato inoperabile essendo interessati tutti i segmenti del fegato.

Il professor Umberto Cillo ha quindi optato per un innovativo intervento chirurgico, svoltosi in due tempi: nel primo un piccolo frammento di fegato donato da un familiare è stato trapiantato a fianco del fegato malato. Dopo la crescita del frammento donato, rigeneratosi in 17 giorni, nel secondo intervento il fegato metastatico del paziente è stato rimosso con tecnica mini-invasiva in videolaparoscopia.

In breve

Tragico schianto in autostrada. Un 40enne è morto lungo la A4 in direzione Venezia. L’uomo alla guida della propria vettura stava per immettersi nell’area di servizio di Arino nel territorio di Dolo (Venezia) quando la sua auto è stata tamponata da un mezzo pesante.

Un albero è caduto su due auto in sosta nel parcheggio dell’ospedale “Sant’Antonio” di Padova. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, in via Facciolati, sono intervenuti i vigili del fuco. Dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto coinvolto, i pompieri messo in sicurezza la zona, tagliando e spostando il tronco precipitato, oltre dieci metri di lunghezza e con un diametro di circa un metro. E’ stato necessario l’uso dell’autogru per rimuovere parte del tronco da una delle due autovetture. Il Sant’Antonio, l’ex Cto, è la seconda struttura ospedaliera pubblica di Padova, non lontana dal policlinico.