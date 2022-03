Covid: ancora 2 decessi e 566 nuovi casi in Alto Adige

Aumenta numero ricoverati in intensiva. La situazione aggiornata a mercoledì 9 marzo

Bolzano – Ancora una giornata con due decessi di pazienti covid in Alto Adige. Si tratta di una donna ultraottantenne e di un maschio ultranovantenne. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 1.418.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 566 nuovi casi (36 tramite pcr e 530 tramite test antigenico). Sale da uno a tre il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre scende da 63 a 62 quello nei normali reparti ospedalieri. In lieve calo il numero di persone in quarantena (5.551), mentre sono 662 i guariti.