Feltre, neonato muore per cause in corso di accertamento. L’Ospedale precisa: “Avviato un audit interno”

Tragico decesso nei giorni scorsi a Feltre

Feltre (Belluno) – Sarà effettuata nei prossimi giorni a Feltre l’autopsia sul neonato deceduto in sala parto al Santa Maria del Prato a Feltre, per cause in corso di accertamento. Solo dopo gli esami di rito, sarà possibile chiarire le cause del tragico decesso.

La donna, una feltrina, non aveva ancora terminato la gravidanza, ma domenica si è presentata all’ospedale perché non sentiva più la bimba.

I sanitari del punto nascite del Santa Maria del Prato sono subito intervenuti, purtroppo però per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stata soffocata dal cordone ombelicale.

In una nota ufficiale l’ospedale di Feltre precisa: “In relazione ai fatti riportati dalla stampa in questi giorni riguardanti quanto avvenuto nella UOC di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Feltre sabato 2 marzo 2019, l’Ulss Dolomiti, partecipa al grande dolore della famiglia e le porge le più sentite condoglianze. Come di prassi, è già stato avviato un audit interno per verificare, dal punto di vista organizzativo, quanto accaduto. L’Azienda ha dato la massima disponibilità all’Autorità Giudiziaria. Riguardo ai precedenti supposti casi occorsi nella UOC di Ostetricia e Ginecologia di Feltre, richiamati da alcuni organi di stampa, per completezza di informazione e a tutela dell’operato dei sanitari del Santa Maria del Prato, si ritiene opportuno precisare che il fatto del 2014 si è concluso il 13 dicembre 2016 con l’archiviazione da parte del GIP di Belluno, su proposta del PM. Sul caso del 2017 il PM ha chiesto due volte l’archiviazione alla quale la parte civile si è opposta”.

