WinteRace 2022, in auto d’epoca tra le Dolomiti: da Cortina a Primiero San Martino di Castrozza fino alla Val Badia (PROGRAMMA)

La WinteRace si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2022. Dopo il passaggio nei giorni scorsi della Coppa Attilio Bettega 2022, auto d’epoca ancora protagoniste a Primiero San Martino di Castrozza e passo Rolle, con partenza da Cortina e passaggi anche in Val Badia

NordEst – La nona edizione della WinteRace è riservata a 70 vetture costruite entro il 1976 e si disputerà nel cuore delle Dolomiti: da Cortina nel Bellunese ai vicini passi del Trentino Alto Adige. Una della caratteristiche della gara, è proprio il numero di passi dolomitici da valicare: ben 11 di cui 8 sopra i 2000 metri. Lungo i 400 chilometri di percorso, tutti in territorio italiano, divisi in due tappe di circa 200 km l’una. A Fiera di Primiero, è prevista una sosta nel centro del paese con il slauto dei partecipanti.

La WinteRace è tra le gare di regolarità più attese del calendario invernale A.S.I. presentata dal Circolo Veneto AutoMoto d’Epoca “Giannino Marzotto”. La competizione si snoda lungo un percorso, tutto in territorio italiano, di 400 km in due tappe diurne.

Le auto in gara

Tra gli equipaggi iscritti, 8 sono sotto i 40 anni di età, significativa conferma che la passione classic sta trovando nuova linfa, 3 sono costituiti da padre e figlia, 1 da padre e figlio e 1 da fratello e sorella (classe ’89 e ’94) che arriveranno da Perugia alla guida di una MG TD del 1952.

Saranno 20 i brand automobilistici rappresentati: tra le vetture più interessanti ricordiamo la Aston Martin DB 2 Vantage del 1950 in arrivo dall’Olanda; la Aston Martin DB 4 prodotta nel marzo del 1959 (la nona vettura costruita della serie il cui motore ha una sigla che appare solo su 5 esemplari); la Triumph roadster 1800 del 1948; una OM degli Anni 30; due Fiat 508 del 1935 e 1937 (due versioni con differenti motorizzazioni); diverse vetture protagoniste del mondo rally come la Mini Cooper Innocenti del 1966 (ha preso parte a più edizioni del Montecarlo) e la Opel Ascona 1900 SR Gruppo 2 del 1974. Tra le vetture della sezione WinteRace Icon, ci saranno Aston Martin Vantage, Ferrari F 430, Lamborghini, Porsche e una Dallara stradale.

Tra le più interessanti novità legate alla produzione automobilistica attuale è stata confermata la presenza della flotta di Mission X di Aston Martin con la possibilità di provare l’intera gamma del Marchio inglese durante lo svolgimento della WinteRace.

La manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo e del Comune di Primiero – San Martino di Castrozza. La gara unisce prove a rilevamento con pressostato e prove di media che “ravviveranno” il fuoco della competizione ed esalteranno l’abilità di guida del pilota e di navigazione del co pilota. Non mancheranno prove sulla neve, impegnative, ma “classiche” in una competizione invernale. Questo è uno dei tanti motivi per cui l’equipaggio vincitore della WinteRace è considerato “completo a 360 gradi”.

Venerdì 4 marzo 2022

Prima Tappa Cortina d’Ampezzo

P.sso Falzarego

Caprile

Alleghe

Cencenighe Agordino

P.sso Valles

Paneveggio

P.sso Rolle

San Martino di Castrozza

Fiera di Primero (Pausa Pranzo)

Siror (Coffee break)

P.sso Cereda

Voltago

Agordo

Cencenighe Agordino

Alleghe

Caprile

Selva di Cadore

P.sso Giau

Cortina d’Ampezzo Sabato 5 marzo 2022

Seconda Tappa Cortina d’Ampezzo

P.sso Giau

Colle Santa Lucia

Digonera

Livinè

Arabba

P.sso Pordoi

P.sso Sella

P.sso Gardena

Colfosco (Pausa Pranzo)

Corvara in Badia

La Villa

Badia

San Vigilio di Marebbe

P.sso Furcia

Valdaora

Monguelfo

Dobbiaco (Coffee break)

Carbonin

Misurina

Cortina d’Ampezzo