Rinvenuta carcassa orso in Trentino: è M62. Animalisti in piazza a Sabbionara chiedono chiarezza

La carcassa di un orso è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. Circa duecento militanti delle associazioni animaliste in piazza a Sabbionara d’Avio, il paese del governatore Maurizio Fugatti accusato (dagli animalisti) di aver gestito male la presenza degli orsi in Trentino

Trento – Si tratta dell’esemplare M62. L’animale appare in stato di decomposizione. La sua identità è confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al quale sarà consegnato l’esemplare. Il recupero è stato curato dal Corpo forestale trentino.

Gli animalisti di Oipa ora vogliono conoscere le cause della morte: “Nei prossimi giorni invieremo una richiesta di accesso agli atti alla Provincia di Trento e all’istituto zooprofilattico delle Venezie a cui è stato consegnata la carcassa per gli esami di rito” si legge in una nota diffusa dall’associazione. Sulla stessa linea le associazioni Leal, Odv e Zampe che chiedono anche di poter partecipare all’autopsia dell’animale, ritrovato questa mattina in stato decomposizione.

Sulla morte di M62 è intervenuta anche l’onorevole Michela Vittoria Brambilla che nei giorni scorsi ha visitato il recinto del Casteller (a Trento) dove è rinchiusa Jj4 e vuole vederci chiaro. Sulle cause della morte di M62 si dovranno esprimere i veterinari dell’istituto zooprofilattico delle Venezie dell’orso, ma da un primo esame sono emerse ferite sul corpo dell’orso che farebbero pensare a una colluttazione con un altro esemplare.