Dolomiti imbiancate: dopo i fiocchi, vento e pioggia nel weekend

Da mercoledì sera, conferma Arpav Dolomiti meteo, rinforzo dei venti da nord est, che saranno tesi in pianura, tesi/forti sulle dorsali prealpine e sulla costa (in particolare quella centro-meridionale) e pianura limitrofa (in particolare sud orientale)

NordEst – Dopo le nevicate di mercoledì – secondo Arpav Dolomiti meteo – fino a quote collinari, con possibili accumuli di alcuni centimetri nei fondovalle prealpini e sui Colli Euganei e Berici, il meteo cambierà nuovamente. In pianura possibile a tratti un po’ di neve o pioggia mista a neve: non si escludono temporanei modesti accumuli sulle zone interne. Nel pomeriggio limite della neve in lieve rialzo con fenomeni di minore entità.

Meteotrentino prevede da giovedì cielo coperto con deboli precipitazioni residue al mattino, nevose mediamente oltre i 500 m; nel pomeriggio possibili locali schiarite. Venerdì precipitazioni diffuse, intense dal pomeriggio, con neve inizialmente oltre 500 m circa, in aumento fino a 1000 m a sud e ad est. Sabato e domenica coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti, nevose mediamente oltre i 1500 m. Lunedì graduale esaurimento dei fenomeni.

Pioggia nel weekend

giovedì 3. Nottetempo e per buon parte del mattino residuo maltempo con fenomeni più duraturi sulle Dolomiti e man mano più radi altrove. Al pomeriggio variabilità con cielo sempre coperto ovunque. Atmosfera un po’ meno fredda sia di notte che di giorno, ancora invernale in quota.

Precipitazioni. Probabilità ancora alta nella notte (80/90%), poi sempre più bassa fino a (20/30%) al pomeriggio/sera per residuo nevischio in quota. Il limite neve sarà ancora sporadicamente fino nei fondovalle, ma tenderà ad assestarsi sui 600/800 m a fine episodio. Sono previsti altri 2/5 mm, localmente fino a 5/10 mm sulle Dolomiti con altrettanti cm di neve dai 1000 m in su.

Temperature. In generale lieve ripresa a tutte le quote, sia le minime che le massime. Sono previste punte di 3/5°C nei fondovalle prealpini e di 1/2°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max -1°C, a 2000 m min -5°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -5°C max -3°C, a 3000 m min -11°C max -9°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli di direzione variabile; in quota moderati/tesi da nord-est a 1500 m e moderati da sud-est alle quote più alte, a 20-30 km/h a 2000 m, a 25-30 km/h a 3000 m.

venerdì 4. Nuovo peggioramento del tempo con cielo coperto e prime deboli precipitazioni, già a fine nottata sulle Prealpi occidentali. Il maltempo in intensificazione si estenderà rapidamente a tutta la montagna veneta. Il limite neve sarà inizialmente sui 400/500 m a ridosso della pedemontana, altrove fino nei fondovalle, prima di risalire fino sui 1000/1100 m sulle Prealpi, mentre rimarrà più basso sulle Dolomiti. Temperature in rialzo, eccetto calo delle minime nelle valli. Venti moderati/tesi di scirocco in quota, deboli/moderati di direzione variabili nelle valli.

sabato 5. Maltempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse, anche abbondanti. Il limite della neve si alzerà ulteriormente sulle Prealpi fino sui 1600/1800 m, mentre sarà molto più variabile sulle Dolomiti, risalendo oltre i 1400/1600 m, ma potrebbe ancora nevicare sui 1000/1200 m nelle valli più chiuse. Temperature in generale rialzo. Venti sciroccali tesi in quota, tesi/forti dai quadranti meridionali nelle valli.