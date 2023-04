Che spettacolo gli “Allevatori in festa” a Primiero: premiati Marco Debertolis, Michela e Giorgio Turra

Sabato di sole con tanti presenti al parco Vallombrosa per l’iniziativa organizzata da Allevatori e Comitato iniziative Transacqua. Un settore fondamentale per il territorio

Primiero (Trento) – Grande successo per l’iniziativa a Primiero. Complice il bel tempo e il lungo ponte del primo maggio, molte persone hanno preso parte alla festa dedicata agli allevatori locali, al parco Vallombrosa. Come in ogni mostra che si rispetti, non sono mancati i premi. Per la razza bruna ha vinto Marco Debertolis, mentre per la frisona e pezzata rossa, Michela e Giorgio Turra.

“L’evento – spiega con soddisfazione per l’ottima partecipazione, il presidente degli Allevatori, Giacomo Broch – è stato organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con la collaborazione del Comitato iniziative di Transacqua.

Il settore a Primiero – continua Broch – è rappresentato da ben 45 allevatori professionisti che gravitano sul Caseificio di Primiero. Si tratta di un settore di fondamentale importanza per l’intera comunità locale. Ancora una volta però, è stata evidenziata da tutti i presenti la grande preoccupazione per i grandi carnivori”. In zona sono presenti in particolare numerosi lupi, che hanno provocato importanti danni anche agli allevatori hobbysti, che svolgono l’attività in modo non professionale.