Primiero, nuove predazioni in Val Canali: attaccate due pecore. Presidente Allevatori Broch: “Basta chiacchiere, servono fatti”

In questi giorni segnalazioni da Tonadico a Imèr, per la presenza di alcuni lupi, non distanti dai centri abitati. Aziende in crisi e danni ingenti mettono in ginocchio i piccoli allevatori

Primiero (Trento) – Altre due pecore sbranate in Val Canali, nelle notti scorse. Facevano parte di un allevamento locale. Purtroppo si sommano agli altri casi avvenuti in valle. A confermare l’accaduto è stato il presidente della Federazione provinciale degli Allevatori trentini, Giacomo Broch (nella foto ndr), che giovedì sera ha partecipato ad un programma dedicato ai grandi carnivori in Trentino su Rttr tv, dopo il noto caso di cronaca dei giorni scorsi in Val di Sole, dove un escursionista è stato aggredito da un plantigrado.

Confermando l’ultima predazione locale a Primiero a carico dei lupi, il presidente degli Allevatori, ha sollecitato nuovamente la Provincia ad intervenire: “Basta chiacchiere. Il problema non riguarda solo l’orso – ha detto Giacomo Broch – ma anche lupi e cinghiali, che stanno creando non pochi danni in tutta la provincia. Abbiamo aziende in crisi in tutto il Trentino e poco o nulla è stato fatto. Troppi hobbisti lasciano l’allevamento e quindi viene a mancare la custodia del territorio, soprattutto nelle valli. E’ tempo di intervenire urgentemente, prima che sia troppo tardi”.

In breve

Doppio intervento dell’elisoccorso a passo Rolle. Elicottero mobilitato per ben due volte nella giornata di mercoledì a passo Rolle nel Primiero. In un primo intervento è stato soccorso un 14enne nei pressi di capanna Cervino, mentre nel secondo caso è stata soccorsa una seconda persona in seguito ad una caduta.