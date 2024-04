Recuperato scialpinista sotto il Mulaz. Muore a Taibon anziana ustionata mentre accendeva stufa. A Imèr soccorsa feltrina per un malore (VIDEO)

Posted on

I votanti sono stati 2mln 900 mila, dato in parte inimmaginabile in queste dimensioni Roma (Adnkronos) – Dopo il trionfo alle primarie– VIDEO , il nuovo segretario democratico presenta la nuova segreteria: ‘‘Cinque uomini, sette donne” – VIDEO – Poi a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier Letta. I risultati: Renzi al 68%. Gianni Cuperlo al 17,9 e Pippo Civati al 14,1%. […]