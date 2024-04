Elezioni europee 8/9 giugno 2024: comizi giovedì 11 aprile, scatta la ‘par condicio’

NordEst – La normativa, in materia di comunicazione istituzionale, prevede, fra l’altro, che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta connessione con l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione e dell’Amministratore.

Pertanto, fino a domenica 9 giugno 2024 (e per il periodo degli eventuali successivi ballottaggi), la comunicazione prodotta da Enti pubblici (Comuni, Comunità, Provincia) e radio/tv, dovrà attenersi a quanto previsto dalla legge (art. 9, L. 28/2000 con le relative recenti novità.

Delibera n. 90/24/CONS. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024