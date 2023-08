Alte temperature in quota: record in Marmolada con oltre 13 gradi, esperti invitano alla prudenza

Le alte temperature come noto comportano conseguenze anche sotto il profilo della stabilità di ghiacciai e versanti in quota. Lo ricorda drammaticamente la grande tragedia avvenuta in Marmolada poco piú di un anno fa

NordEst – Per questo la Protezione civile del Trentino raccomanda agli escursionisti la massima attenzione, non avventurandosi per alcun motivo nelle zone interdette o in percorsi non segnalati. Accanto a questo rischio inoltre rimane quello dei temporali e dei fulmini: le previsioni indicano la persistenza di un’area di alta pressione, tuttavia prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare il bollettino meteo.

Gli esperti di Meteotrentino avvertono: fino a giovedì 24 agosto anche la provincia di Trento, sarà nella morsa di un caldo asfissiante con temperature nel fondovalle che supereranno i 36 gradi.

Arpav Dolomiti meteo segnala un rinforzo dell’alta pressione sormontata da aria via via ancor più calda in quota con condizioni di tempo stabile e molto caldo con possibili valori eccezionalmente elevati all’inizio della settimana (nelle giornate di lunedì e martedì zero termico attorno o superiore a 5000 metri). Condizioni di tempo stabile e molto caldo per gran parte della prossima settimana.

Le previsioni

lunedì 21. Tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Temperature in ulteriore lieve aumento con possibili valori eccezionalmente superiori alla media a tutte le quote (+12/+13 °C a 3000 metri e zero termico oltre i 5000 metri). Moderato/forte disagio da calore nei fondovalle prealpini. Su Prealpi – a 1500 m: min 18 max 22, a 2000 m: min 16 max 18 Dolomiti – a 2000 m: min 17 max 21, a 3000 m: min 10 max 12

Venti. Venti in quota deboli da Nord, brezze nelle valli. a 5-10 km/h a 2000 m e a 10-15 km/h a 3000 m.

Attendibilità previsione: Ottima

martedì 22. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche cumulo e velatura nel pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti

Temperature. Temperature pressochè stazionarie su valori molto superiori alla media e zero termico stabile attorno ai 5000 metri. Moderato/forte disagio da calore nei fondovalle prealpini. Prealpi – a 1500 m: min 20 max 24, a 2000 m: min 17 max 18 Dolomiti – a 2000 m: min 17 max 21, a 3000 m: min 10 max 12

Venti. Venti in quota deboli da Nord, brezze nelle valli.a 5-10 km/h a 2000 m e a 10-20 km/h a 3000 m.

Attendibilità previsione: Ottima

mercoledì 23. Cielo sereno al mattino, nel pomeriggio poco nuvoloso per modesti cumuli, un pò più sviluppati rispetto ai giorni precedenti. Seppur molto bassa, non del tutto esclusa la possibilità di un rovescio o temporale di calore. Temperature pressochè stazionarie e su valori molto superiori alla media. Moderato/forte disagio da calore nei fondovalle prealpini. Venti deboli da Nord moderati sulle cime dolomitiche più elevate, brezze nelle valli.

Attendibilità previsione: Ottima

giovedì 24. Al mattino sereno, dalle ore centrali e nel pomeriggio/sera poco o parzialmente nuvoloso per transito di sottili velature. La probabilità di un rovescio o temporale di calore rimane molto bassa. Temperature senza notevoli variazioni, sempre ben superiori alla media. Venti in quota deboli da Nord, moderati sulle cime dolomitiche più elevate. Previsore: DDL

Attendibilità previsione: Buona