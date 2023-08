Provinciali 2023 in Trentino: Divina scende in campo contro Fugatti

A sostegno dell’ex senatore leghista sospeso dal partito, almeno tre liste, di cui una di ispirazione autonomista

Trento – E’ stata ufficializzata nei giorni scorsi la candidatura dell’ex leghista Sergio Divina, alla guida della sua Alleanza per il Trentino. Correrà come candidato presidente alle prossime elezioni provinciali, in aperta sfida alla coalizione Lega/Fratelli d’Italia/Patt: “E’ una chiamata di tanti, tantissimi trentini che avevano votato questa compagine cinque anni fa – spiega Divina – e mi hanno detto: ‘noi vogliamo andare a votare ma non possiamo rivotare questa compagine uscente’”.

Dopo la sospensione dal Carroccio per le contestazioni sulla gestione locale del partito, Divina ha ribadito le critiche all’operato della giunta Fugatti, dall’agricoltura alla sicurezza, passando per la sanità. Accanto a Divina un altro transfuga della Lega, il consigliere provinciale Ivano Job e poi l’ex consigliere Claudio Civettini e tanti giovani.