Caso Chico Forti: Fugatti incontra il console generale Stati Uniti

Auspicato sblocco situazione e rientro in Italia del trentino

NordEst – I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e gli Stati Uniti sono particolarmente proficui ed intensi sul piano economico, scientifico-tecnologico ed istituzionale. Ne hanno discusso oggi, nel corso di un incontro cordiale il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il console generale degli Stati Uniti a Milano, Robert Needham.

Tra le questioni affrontate, non poteva mancare il “caso” dell’imprenditore trentino Chico Forti, da oltre 20 anni in carcere negli Usa per una complessa vicenda giudiziaria. Il presidente ha auspicato uno sblocco positivo della situazione, che consenta l’arrivo in Italia del cittadino trentino. Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, il presidente Fugatti ha parlato dell’impegno del Trentino nell’accoglienza dei migranti. Un sistema che da subito ha saputo mettere in campo le proprie risorse migliori e del quale il console generale Needham si è complimentato.

In breve

Confcommercio, stimato indotto di 6,1 mln per concerto di Vasco Rossi che si terrà a Trento il prossimo 20 maggio. Genererà ricadute sui comparti del commercio e del turismo. I biglietti finora venduti sono 103.000: sono stati distribuiti tra italiani (98%, di cui 36% trentini) e stranieri (2%). “Il nostro calcolo – ha precisato l’ufficio studi di Confcommercio trentino – ci indica una spesa totale di quasi 4.800.000 euro per il concerto del 20 maggio e una spesa di 1.300.000 euro per il concerto ‘numero zero’, che si terrà qualche giorno prima ed è riservato a 15.000 iscritti ai fan club di Vasco Rossi. In totale la spesa complessiva dell’evento è di 6.147.939 euro. È chiaro, poi, che a questo valore se ne assommano altri derivati da altri settori.

Due famiglie di profughi ucraini arrivate a Trento

Contratti del pubblico impiego provinciale, partito il confronto

Le iniziative di Anvolt per il mese di marzo

EuregioAuPair, soggiorni alla pari per giovani dei tre territori

FEM, presentato il piano delle attività a servizio dell’agricoltura

Giudicarie esteriori, una gestione sostenibile per gli effluenti zootecnici

Domenica gratis al museo

Ingresso e visite guidate gratuite allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina domenica 6 marzo torna l’ingresso gratuito

Treno della memoria: l’assessore Bisesti ad Auschwitz-Birkenau