“La mè Vàl Primiero Vanoi Mis” cala gli assi, vinta la scommessa locale: ecco i candidati

La lista è contraddistinta con il contrassegno LA ME VAL – Primiero Vanoi Mis | Lontra che emerge dalle acque di una verde valle e scruta le Dolomiti colorate dall’enrosadira ed è collegata al candidato alla carica di Presidente della Provincia sig. Filippo Degasperi nato a Trento

Primiero/Vanoi (Trento) – Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, la lista territoriale a sostegno del candidato autonomo Filippo Degasperi, ha raggiunto il suo obiettivo. Una sfida non facile, quella di raccogliere tutte le candidature, ma certamente una nuova strada che si apre, in ottica futura. Nasce nelle valli dolomitiche di Primiero, Vanoi e Mis, tra le più lontane da Trento, un laboratorio allo scopo di aggregare, con autonomia di pensiero e prospettiva di sistema, le persone intenzionate a investire energie positive a favore del bene comune e di lavorare per il miglioramento delle qualità della vita sulle nostre montagne.

Questi territori chiedono rappresentanza nel Consiglio provinciale non attraverso il sistema dei partiti, bensì con una nuova legge elettorale che riconosca pari dignità a tutte le comunità trentine. Su queste basi poggia la nuova lista territoriale indipendente, composta da donne e uomini di queste zone, che ha trovato affinità e condivisione di intenti con il gruppo di Onda.

Ecco i candidati in corsa

1 Romagna Giuseppina Giusy

2 Gubert Daniele Belder

3 Zampiero Laura Bio

4 Bellotto Gianni

5 Longo Carla

6 Bettega Valentino Tino

7 Cemin Alessia Patata

8 Lemma Franco

9 Dalla Santa Maria Giulia

10 Gobber Giovanni Gianni

11 Iagher Sandrina Sandra

12 Dalla Santa Dennis

13 Faoro Silvana

14 Simon Martino Tinol

15 Sperandio Daniela

16 Gubert Lorenzo Belder

17 Malacarne Pierina

18 Mastel Moreno

19 Pradel Lina

20 Martina Aldo

21 Pastori Bianca

22 Bancher Michele

23 Giacomelli Laura

24 Iagher Filippo Pippo

25 Giusti Sandra

26 Turra Marco

27 Zanella Claudia Domiziana

28 Scalet Marco

29 Pinto Alessandra

30 Forti Antonio

31 Rossi Daria

32 Piscioli Francesco

33 Rossaro Marta

34 Talmon Emilio