Riaperture maggio ristoranti e bar: proposta Regioni. Scostamento da 40 miliardi Draghi: ‘Obiettivo crescita’

Ristoranti, palestre, bar attendono news dalla cabina di regia che potrebbe riunirsi venerdì

NordEst (Adnkronos) – Approvato il Documento di economia e finanza e la relazione sullo scostamento di bilancio, con la quale si richiede l’autorizzazione al Parlamento al ricorso a un maggiore indebitamento per 40 miliardi di euro.

Informativa alla Camera del ministro della Salute Speranza: ‘Guardiamo con fiducia alla nuova fase. Ho detto laverità anche quando era scomoda’. Poi ancora: ‘AstraZeneca è efficace, sicuro e salva vite. 18 eventi fatali su 32 milioni di vaccinazioni’. ‘Auspico presto chiarezza per iniziare a usare J&J‘.

Le riaperture

Le linee guida delle regioni per la riapertura. Nei cinema e nei teatri due metri di distanziamento, un metro con la mascherina, prevede la bozza. Negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consuma al banco dopo le 14. Niente sport a contatto fisico. Via libera a fondo per Servizio sanitario, +2,7 miliardi.