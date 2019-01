Primiero Teatro 2019, al via la 24^ Rassegna organizzata da “El Feràl”: Sabato 2 febbraio alle 20.45 Teatro Pieve “Chiave per due”

Connect on Linked in

Primo appuntamento con la compagnia “Compagnia Teatrale Fon Teatro” di Sovramonte. Presenta la Commedia: “Chiave per due”, testo brillante in due atti in dialetto feltrino con la regia di Silvano Zeni

Primiero (Trento) – Il periodo invernale è da sempre quello più impegnativo ed intenso dal punto di vista dell’attività, per la filodrammatica locale “El Feràl”. che torna con una nuova rassegna, per la 24^ volta.

“L’obiettivo – spiega il presidente della Compagnia, Stefano Bettega – è quello di contribuire alla crescita culturale sia dei filodrammatici che del pubblico attraverso il confronto di spettacoli diversificati nelle proposte e nei linguaggi, oltre che tener vive le nostre comunità, nel periodo in cui l’attività turistica è bassa e le attività socio culturali languono. Si torna dunque, anche quest’anno, a presentare cinque spettacoli proposti nei mesi da febbraio ad aprile. I frequentatori del teatro amatoriale, sempre numerosi, hanno dimostrato di apprezzare, in modo particolare, i lavori e le interpretazioni di filodrammatiche, che cercano di rappresentare in modo faceto avvenimenti e vicissitudini di gente disposta a guardare la vita con uno spirito ottimistico ed allegro.

Sono stati scelti quattro spettacoli a carattere brillante, con rappresentazioni divertenti per passare qualche ora in allegria e abbandonarsi a quattro rilassanti risate che aiutano, per un po’ ad accantonare le quotidiane preoccupazioni. Dulcis in fundo: la compagnia sta preparando per l’inizio di maggio un proprio, nuovo lavoro, dal titolo “Varda ti, no averie mai dit, no!”, scritta dalla nostra bravissima attrice Stefania Turra. E per la 17^ volta – conclude Bettega – presentiamo una nuova proposta e, come sempre, non ci risparmiamo certo in termine di impegno. Speriamo che venga gratificata dalla vostra numerosa ed assidua partecipazione. Vi aspettiamo numerosi a teatro”.

I prossimi appuntamenti