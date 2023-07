Posted on

“Via libera” definitivo della giunta. Padrin: “subito la costituzione di un comitato” Belluno – Via libera ufficiale al referendum per l’autonomia a Belluno, il 22 ottobre, stesso giorno in cui il Veneto voterà per l’autonomia da Roma. Ecco l’intervista di TeleBelluno al nuovo presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Intesa tra Regione e Provincia […]