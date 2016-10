Primiero San Martino, nuovi controlli antidroga dei Carabinieri tra gli studenti: 8 segnalati, tra i quali un minorenne

I Carabinieri del Comando della Stazione di Primiero San Martino di Castrozza (Trento), in due distinte attività d’indagine, finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due giovani del luogo, entrambi da poco maggiorenni, per violazione della legge in materia di stupefacenti e segnalati, quali assuntori, al Commissariato del Governo di Trento, ben otto giovani, tra i quali un minorenne

Primiero San Martino (Trento) - Proseguono le attività del controllo antidroga a Primiero. L’operazione rientra in un servizio teso proprio al controllo di tutti i siti scolastici, nonché delle zone di maggior ritrovo e aggregazione di giovani prime e dopo dell’orario scolastico, programmato proprio in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Giovani perquisiti

Alcuni giovani colti in flagranza sono stati oggetto di perquisizioni personali e sorpresi in possesso di oltre cinquanta grammi di marijuana, alcune dosi della stessa sostanza pronte all’uso o in fase di consumazione, nonché materiale vario per la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi.

L’attuale fase investigativa non è altro che la prosecuzione di quanto già svolto nei mesi scorsi, durante lo scorso anno scolastico, che aveva portato alla denuncia di un giovane ed alla segnalazione di altri tre quali assuntori.

I controlli, proseguiranno per tutto l’anno scolastico, interessando tutte le scuole in modo tale da evitare in generale il coinvolgimento di giovani studenti nell’uso della droga, in concomitanza anche con specifiche conferenze in materia che saranno tenute a favore degli studenti da personale dell’Arma dei Carabinieri, su richiesta dei Dirigenti di vari Istituti d’Istruzione, sempre molto attenti e collaborativi con le Forze di Polizia.

Altre operazioni in zona

Primiero, Un arresto per droga: fermato un tunisino per spaccio I militari, ipotizzano che il quarantottenne di origine tunisina, ma residente a San Martino di Castrozza, cedesse sostanze stupefacenti ai giovani della valle Primiero (Trento) - I carabinieri della Stazione di Imèr…19/05/2016

Primiero, controlli preventivi antidroga delle unità cinofile tra gli studenti Unità cinofile impegnate a Primiero martedì mattina con controlli preventivi su studenti locali e in partenza con mezzi pubblici verso Feltre Primiero (Trento) - Non è passato inosservato martedì mattina a… 05/03/2016