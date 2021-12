Santa Barbara 2021 a Primiero: 571 interventi dei Vigili del fuoco con 6127 ore a servizio delle comunità

Festeggiata Santa Barbara anche a Primiero con santa messa in Arcipretale a Fiera – Pieve e successive premiazioni in Auditorium

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – “La festa di Santa Barbara non è solo un momento per fare il punto della situazione – ha ricordato l’Ispettore del Distretto di Primiero, Alberto Tisot – , per pensare alle azioni da compiere in futuro e per ritrovarsi tutti assieme. È anche una festa: e festeggio assieme a voi, con profonda stima e riconoscenza, la consegna delle benemerenze, che quest’anno sono più numerose del solito perché comprendono anche quelle non consegnate l’anno scorso.

Ai vigili premiati esprimo a nome di noi tutti la gratitudine per gli anni prestati al servizio della comunità. Grazie infine a coloro che riescono a superare gli ostacoli della burocrazia per trasformare progetti e intenzioni in realtà tangibile: sono i nostri Comandanti e Vice comandanti, che oltre all’attività interventistica adempiono quotidianamente a mille attività burocratiche per consentire le attività dei corpi.

Un ennesimo grazie a tutti i vigili di tutti i corpi. I principi di franchezza e di correttezza – concluso Tisot – che caratterizzano i nostri rapporti, anche in un periodo di difficoltà senza precedenti, non sono mai venuti meno. Ancora una volta coesione, maturità ed efficienza sono state le cifre del nostro agire. A tutti i vigili e ai miei collaboratori dell’unione Distrettuale, va il mio personale plauso per l’impegno profuso”.

L’attività 2021 dell’Unione Distrettuale di Primiero

Il monte ore totale messe a disposizione dai Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Primiero nel corso del 2021 ammonta complessivamente a 6127 ore con un calo del 16% rispetto all’anno precedente, mentre il numero singolo di interventi è pari a 571 con un calo del 20%. Questa diminuzione rispetto al 2020 è dovuta all’inverno in cui le attività sono rimaste totalmente ferme a causa della pandemia.

L’intervista all’Ispettore Tisot

