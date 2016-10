Tragedia al Rally Legend: un morto a San Marino, migliorano feriti. Il pilota padovano: “Sono distrutto, ma era via di fuga”

Pilota padovano alla guida si difende: “Sono distrutto, ma quella era una via di fuga”. Due pazienti sono stati già dimessi

>La conferenza dopo l’incidnte

>Il video del tragico schianto (RTV San Marino)

San Marino - C’era Enrico Bonaso, 41enne pilota padovano, alla guida dell’equipaggio numero 44 che ha provocato la tragedia durante la prima prova speciale del Rally Legend di San Marino. La situazione dei feriti nell’incidente di durante il Rally Legend a San Marino, quando una Renault Clio Maxi è piombata sugli spettatori uccidendo un uomo, “si va nel complesso normalizzando”: lo riferisce una nota del Comitato Esecutivo Iss (l’Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino) e della Direzione del Dipartimento Ospedaliero.

Dei feriti ricoverati – secondo la nota – sono state già dimesse E.B., con diagnosi di trauma cranico e minima lacerazione polmonare, e R.V., con diagnosi di frattura falange ungueale 4/o dito piede sx , contusioni multiple. La situazione dei degenti in Ortopedia registra: un paziente operato ieri con frattura di gamba e ora stabilizzato e in buone condizioni; un paziente con ampia ferita al polpaccio, operato ieri e ora in buone condizioni; un paziente operato per frattura piatto tibiale.

La situazione dei degenti in Terapia Intensiva, invece, vede G.V. operato ieri, ora stabile e in buone condizioni, domani, salvo complicazioni, verrà trasferito in degenza ortopedica; D.A. rimane in prognosi riservata, operato per fratture multiple, con pneumotorace e ferite multiple