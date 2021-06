Primiero San Martino di Castrozza, nuovo schianto in moto domenica pomeriggio. Traffico sostenuto lungo lo Schenèr

Fortunatamente conseguenze non gravi per le due donne coinvolte sulla sr 50 tra Primiero e San Martino. Ci si prepara ad un nuovo weekend di passione in vista del 20 giugno, con il passaggio di una nota gara ciclistica con partenza da Feltre che prevede rallentamenti e chiusure stradali tra Siror e passo Rolle (chiusura il 20 giugno dalle 11.15 alle 13.30)

Primiero (Trento) – La centrale di Trentino emergenza è intervenuta per un nuovo incidente in moto verso le 16.30 di domenica pomeriggio, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Nello schianto in moto sono rimaste coinvolte una donna di 29 anni, trasferita in ambulanza all’ospedale di Feltre, mentre una donna di 61 anni non avrebbe riportato ferite gravi e ha rifiutato quindi il ricovero.

Durante tutta la giornata di domenica – complici le temperature estive – si è registrato un traffico molto sostenuto lungo tutto lo Schenèr (tra Fassa, Primiero e Bellunese) con molte moto, camper e vacanzieri in arrivo in valle per il weekend.

Attenzione alle chiusure del 20 giugno Sr 50