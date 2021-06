Sei feriti in scontro auto contro bus sopra Merano

Incidente sulla strada che porta ad Avelengo

Merano – E’ di sei feriti, di cui due gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Merano.

Sulla strada che porta dalla città del Passirio ad Avelengo un’autovettura si è scontrata frontalmente con un bus di linea. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, come anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

In breve

Smartworking e impianti aperti in Alta Badia. Resteranno in funzione fino al 26 settembre, iniziando ad accogliere le famiglie e gli sportivi per l’estate. “Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza, aspetto principale in questo particolare momento”, come viene sottolineato. Offerte per famiglie, escursionisti e appassionati della biciclettta. Un ufficio temporaneo nel cuore delle Dolomiti. Movimënt ha riaperto quest’estate anche le sue due postazioni per lo smartworking a Piz La Ila e in zona Bioch, in posizioni panoramiche e tranquille. Le prese di corrente sfruttano l’energia dei pannelli fotovoltaici. Una volta richiuso il computer portatile, lo si può lasciare in appositi armadietti e andare a “ricaricarsi” sui prati, sui sentieri, immergendosi nella natura. Quest’anno, tra l’altro, tutte le tipologie di tessere – tra le altre la Movimënt Daily Card, l’Alta Badia Summer e la Dolomiti Super Summer – saranno acquistabili online (www.dolomitisupersummer.com/shop), in modalità contactless.