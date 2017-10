Primiero, intervento in Consiglio provinciale sul servizio veterinario in valle. L’Assessore Zeni: “Dal 15 ottobre servizio a Tonadico”

Connect on Linked in

Il consigliere provinciale Marino Simoni (PT) è intervenuto in aula durante il question time in Consiglio provinciale, chiedendo di “Risolvere il problema del servizio veterinario inadeguato a Primiero”

Trento – Il consigliere Simoni ha chiesto se corrisponde al vero che il servizio veterinario di Primiero “lasci molto a desiderare e si appresti a trasferirsi altrove”, cosa intende fare la Giunta per garantire questo servizio, e se l’esecutivo sia intenzionato a risolvere il problema in modo definitivo per la copertura di questo posto essenziale vista la quantità di animali presenti sul territorio.

La risposta. L’assessore provinciale Luca Zeni che fino all’ottobre 2016 ci si è avvalsi di 21 medici veterinari, l’ultimo dei quali ha appena lasciato il servizio per raggiunti limiti di età. Si è quindi provveduto all’assunzione di un medico veterinario a tempo determinato in attesa del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato. Al servizio dell’Apss competente non sono mai giunti malumori in merito al servizio. I concorsi pubblici del 2017 hanno permesso di assumere due veterinari in Valsugana anche per le esigenze del Primiero Vanoi per il quale è stato già individuato un veterinario di riferimento. Un veterinario garantirà dal 15 ottobre il servizio a Tonadico.

La replica. Simoni ha auspicato che con il 15 ottobre questa partita si chiuda per evitare che accada per il servizio veterinario la stessa situazione verificata per il 112, chiamando il quale risponde Belluno, che rinvia a Cavalese e da qui a Trento. L’importante è vi sia in Primiero la presenza costante di un veterinario.

In breve

Ex Ingros, si allungano i tempi per la riapertura dopo il nuovo ricorso – La ditta Brocchetto ha presentato nei giorni scorsi un nuovo ricorso al TAR contro la delibera del consiglio comunale di Primiero San Martino di Castrozza che approvava la realizzazione in fascia di rispetto stradale, di alcuni parcheggi per la Famiglia Cooperativa. A questo punto sembra davvero difficile poter capire quando realisticamente sarà riaperto il nuovo punto vendita di Viale Piave a Transacqua, chiuso ormai da mesi con grosse difficoltà per la Coop e per gli stessi lavoratori.

Fusione Rurale Primiero Vanoi con Fassa Agordino, l’ex senatore Gubert critico – Dopo le preassemblee delle scorse settimane, si terrà venerdì 6 ottobre alle ore 18.30

all’Auditorium Intercomunale Primiero San Martino di Castrozza – in viale Piave – località Transacqua, l’assemblea straordinaria che dovrà dare il via libera alla fusione per incorporazione delle due realtà per l’avvio della Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno. Un momento storico per l’intero territorio. Particolarmente critico sui progetti di fusione delle Rurali trentine, l’ex senatore Renzo Gubert, intervenendo sulla stampa locale. Si è soffermato in particolare sulle fusioni di “ambiti di non consueta interdipendenza socio – economica e privi del sostegno di sentimenti di comune appartenenza”, parlando di Cooperazione diventata ‘tecnostruttura’. (La convocazione e l’ordine del giorno – Statuto e Regolamento).