Primiero, presidio dei lavoratori Coop: chiuse anche le filiali. Solidarietà anche dalle Acli (VIDEO)

Filiali di Primiero chiuse, mancata consegna del pane a Sagron Mis ma anche a Gosaldo, lunedì mattina, picchetto e volantinaggio con bandiere della Cisl per sensibilizzare la popolazione

- La solidarietà delle Acli ai lavoratori

Primiero San Martino (Trento) - Protesta dei lavoratori della Coop Primiero lunedì mattina, sfidando il gelo, all’esterno del centro commerciale di viale Piave a Transacqua, chiuso dopo l’ordinanza dei giorni scorsi, per i noti problemi urbanistici. Erano presenti anche tutti i lavoratori delle filiali della Coop di Primiero, rimaste chiuse nella giornata di lunedì, in solidarietà con i colleghi del centro ex Ingros.

A Sagron Mis il sindaco Luca Gadenz ha segnalato la mancata consegna del pane, così è stato anche a Gosaldo nel vicino bellunese, dove la Coop ha un suo punto vendita.

“E’ tempo di tornare urgentemente a sederci attorno ad un tavolo per risolvere la situazione – spiegano – Lamberto Avanzo (Segretario Fisascat Cisl Trento) presente a Primiero con Ermanno Ferrari (Cisl). Sono in gioco i bisogni e le necessità primarie di quasi 50 famiglie e allo stesso tempo i servizi ai consumatori di gran parte della popolazione della Valle. Per il momento non abbiamo alcuna notizia rispetto alle prospettive lavorative dei dipendenti”.

Accordo necessario tra le parti

Lunedì in tarda mattinata si è recato sul posto anche il sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli portando ai lavoratori, la solidarietà dell’Amministrazione ed evidenziando ancora una volta la necessità di un accordo urgente tra le parti per poter riaprire quanto prima il centro commerciale, con la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale.

Sul posto è intervenuto in mattinata anche il sindaco di Gosaldo, Giocondo DalleFeste. Poco prima delle 11 il picchetto si è trasferito anche a Fiera e Transacqua per un volantinaggio tra la gente.

Ma la solidarietà e la vicinanza è arrivata anche da tutta la comunità di Primiero, che si stringe in queste ore ai dipendenti della Coop e alle loro famiglie.

Il comunicato Fisascat – Cisl