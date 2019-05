Primiero, Guardia medica assente durante il turno di servizio: scatta la denuncia dei Carabinieri per interruzione di pubblico servizio

Connect on Linked in

In una delle scorse serate, la Stazione Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza è stata allertata da una richiesta di alcuni cittadini che necessitavano delle cure della Guardia medica, in quanto avevano trovato chiuse le porte degli ambulatori locali

Primiero (Trento) – Immediato è scattato l’intervento dei militari della locale stazione per verificare quanto stava accadendo. “Gli utenti – spiega in una nota la Compagnia Carabinieri di Cavalese -, che per lungo tempo avevano suonato il campanello senza ottenere risposta, sono riusciti ad attirare l’attenzione di alcune infermiere presenti all’interno della struttura che hanno così dato assistenza ai pazienti rispondendo alle immediate esigenze sotto il coordinamento della centrale operativa ed un medico di Trentino Emergenza”.

Una volta fornite le prestazioni, su direttiva della centrale operativa di Trentino emergenza veniva apposto un cartello che invitava i pazienti a rivolgersi alla guardia medica di San Martino di Castrozza oppure al 112.

La vicenda, che non è passata inosservata tra i cittadini interessati, non è stata archiviata nemmeno dai Carabinieri di Primiero i quali, a seguito di immediati approfondimenti, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria Trentina la guardia medica che la sera dei fatti non si era presentata in servizio, ravvisando il reato di interruzione di pubblico servizio.