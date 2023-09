Confidustria Trento: “Valdastico ma anche ospedale e termovalorizzatore”. Interventi di Urso e Schlein (VIDEO)

Manzana: via libera urgente alla Valdastico ma avanti anche con termovalorizzatore e nuovo ospedale. Interventi di Urso e Schlein, guarda i lavori

NordEst –“Il nostro Trentino è un territorio peculiare, ortograficamente complesso. Noi vorremmo far convivere l’industria lungo l’asta dell’Adige e le valli trentine. Pochi sanno che nelle Giudicarie e nella valle di Fiemme il Pil è generato soprattutto dall’industria”. Così il presidente di Confindustria del Trentino, Fausto Manzana, in occasione dell’assemblea degli industriali trentini.

L’Assemblea 2023 di Confindustria Trento: https://shorturl.at/botO2 (VIDEO)

“La comunità delle imprese deve convivere. Alla politica chiediamo di proseguire celermente su investimenti necessari, come il termovalorizzatore, il nuovo ospedale di Trento, sanità e le infrastrutture. Abbiamo richieste su investimenti e sostenibilità”, ha detto Manzana. Uno dei temi portati avanti da Confindustria è anche quello relativo al collegamenti. “La Valdastico è un’opera da fare senza se e senza ma. Servono decisioni e vanno realizzate”, ha specificato il presidente degli industriali trentini.

“Dobbiamo definire le condizioni per fare diventare il Trentino un’eccellenza nel mondo. E tutto questo parte necessariamente dalla sostenibilità”. Questo quello che Confindustria Trento tramite il suo presidente Manzana, chiede alle istituzioni, al prossimo governo provinciale, ai cittadini, a tutti quelli che contribuiscono allo sviluppo del nostro territorio. “ La nostra idea di Società Trentino 5.0 si concretizza in questo: persone al centro, attenzione al cambiamento climatico, alla transizione digitale , alle aziende come luogo di crescita e formazione , all’ Autonomia come strumento irrinunciabile per rilanciare l’economia del territorio”, è stato ribadito.

Schlein, ‘pessima l’autonomia differenziata di Calderoli’. “ACalderoli e a questo governo non interessa per nulla ridurre le disuguaglianze territoriali”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a Bolzano del progetto di autonomia differenziata.

Le Acli trentine sollecitano rilancio dell’Università. “Le recenti esternazioni del Rettore Flavio Deflorian, relative alle preoccupazioni per una consistente previsione di deficit nel bilancio dell’Università di Trento – scrive il presidente delle Acli Luca Oliver – per l’anno in corso, devono fare riflettere l’intera comunità trentina. In gioco non c’è infatti una mera partita di bilancio, ma il ruolo stesso che il Trentino e la sua Autonomia speciale intendono conferire all’Università, alla ricerca, all’educazione delle future generazioni e alla formazione della nuova classe dirigente. Il Trentino non sarebbe lo stesso senza la “sua” Università. È pertanto fondamentale riprendere il filo progettuale che ha legato fin qui il destino dell’autogoverno del Trentino con il ruolo dell’Università ricomponendo una visione strategica di alto profilo che assegni a quest’ultima una funzione di formazione delle competenze e di visione sistemica per fare della nostra provincia autonoma un luogo efficacemente innovativo e competitivo nel quadro alpino, europeo ed internazionale. Auspichiamo pertanto la ripresa del dialogo e del confronto sul futuro dell’ateneo trentino con la presa in carico, da parte della Giunta provinciale, delle più adeguate forme di finanziamento per consentire al sistema universitario trentino di poter affrontare in sicurezza le sfide che lo attendono nei prossimi anni. Se la decisione della Giunta rimanesse definitivamente quella di non garantire all’Università i fondi necessari, questa diverrebbe una precisa scelta politica”.

Brad Pitt è atterrato lunedì pomeriggio all’aeroporto di Bolzano. Lo riporta Stol.it, che pubblica anche un video dell’attore americano all’uscita dallo scalo. E’ arrivato con uno jet privato. Secondo il portale news, il 59enne si trova in Alto Adige per un breve soggiorno a Merano.