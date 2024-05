95^ Adunata Alpini a Vicenza: la stecca è passata a Biella 2025 (VIDEO)

Quasi mezzo milione di persone e sfilata record per 80mila penne nere, il testimone passa a Biella 2025

NordEst – Vicenza, per tre giorni è stata la capitale degli alpini. Il venerdì e il sabato giornate di cerimonie, ma soprattutto di grande festa popolare. Protagoniste, loro, le penne nere. L’adunata è il luogo del cuore. Baciata dal sole questa edizione resterà nella storia alpina come una delle più partecipate e indimenticabili. La grande sfilata della domenica è il momento solenne. La prima parte: dalle sezioni estere ai gonfaloni degli enti locali, fino alla spina dorsale degli alpini: la protezione civile.

Prima il Sud, poi il Centro, quindi il Nordovest. A chiudere il Nordest. La sfilata delle sezioni delle grandi province alpine del Piemonte, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno occupato l’intero pomeriggio. Fino a sera, al passaggio di consegne alla città che ospiterà l’adunata nel 2025la piemontese Biella.

I politici vicini all’evento

Il messaggio del presidente Mattarella: «Alpini esempio di onore». Salvini spinge per una «leva universale obbligatoria». Crosetto frena: «Non è in discussione». Zaia: «Grato al messaggio di pace lanciato dagli alpini a Vicenza».Nel 2025 l’Adunata nazionale degli alpini tornerà in Piemonte: ad ospitarla il 9, 10 e 11 maggio sarà Biella.