Primiero, giovani e sport: al via le domande per i voucher in Comunità

Fino al prossimo 8 marzo 2024, le famiglie che intendono accedere al contributo devono essere in possesso di alcuni specifici requisiti

Primiero (Trento) – La Comunità riconosce nello sport un valore sociale ed educativo e promuove l’accesso e la diffusione di iniziative e pratiche sportive. Il territorio si presta per favorire la pratica di molte attività sportive e sono numerose le associazioni che le propongono con forte valenza formativa, sia a livello agonistico che amatoriale. Per l’anno 2024 la Comunità di Primiero, nell’ottica di incentivare i/le ragazzi/e e i/le giovani alla pratica sportiva, ha istituito il Voucher Sportivo, con l’obiettivo di ridurre le quote di iscrizione.

I requisiti Essere residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero;

percepire la quota A dell’Assegno Unico Provinciale oppure avere tre o più figli e percepire la quota B1 dell’Assegno Unico Provinciale;

avere figli di età compresa tra 8 e 17 anni compiuti che praticano attività sportiva.