Bolzano, auto esce di strada a Nova Ponente: un morto

Incidente stradale mortale domenica pomeriggio sulla strada che collega Nova Ponente e Monte San Pietro

Bolzano – Un’autovettura è uscita di strada e finita nel burrone. Una persona è stata sbalzata fuori dalla macchina, perdnedo la vita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1, la Croce bianca, i carabinieri, il soccorso alpino e i vigili del fuoco, ma la persona è deceduta sul posto.

In breve

A Silandro nel centro del paese, sabato in serata verso le ore 19.30 si è sviluppato un incendio, in cui ha perso la vita una persona. Il ferito è stato rianimato e portato all’ospedale di Silandro, dove è deceduto. Altre tre persone sono state portate all’ospedale, si suppone per intossicazione da fumo. Sono intervenute diverse ambulanze, il medico di emergenza e due corpi dei vigili del fuoco volontari della zona nonché l’assistenza spirituale. I carabinieri hanno aperto indagini sulle cause dell’incendio.