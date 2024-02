Maxi operazione anti-droga: 15 arresti, anche in regione

Scoperta dalla guardia di finanza un’organizzazione criminale che importava grandi quantitativi di hashish, 1.300 chili totali, dal Marocco passando per la Spagna

NordEst – Ci sono anche persone residenti tra le province di Trento e Bolzano tra le 15 arrestate in una maxi operazione anti-droga condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Pisa. La guardia di finanza ha scoperto infatti un’organizzazione criminale che importava grandi quantitativi di hashish, 1.300 chili totali, dal Marocco passando per la Spagna. Sul mercato avrebbe fruttato circa 4 milioni e mezzo di euro che sarebbero stati trasferiti da uno dei promotori dell’associazione, mediante fittizi brokers finanziari, direttamente in Spagna.

In Italia il gruppo faceva base nella provincia di Bergamo, in particolare tra le località di Dalmine, Stezzano e Osio Sotto, dove c’era il luogo di stoccaggio del narcotico, una cascina adibita alla produzione di formaggi, accuratamente sorvegliata da soggetti compiacenti. Da lì, grazie a dei complici, la droga veniva smerciata in diverse città, anche nella nostra regione. L’organizzazione criminale è risultata composta da 18 persone di varie nazionalità: italiani, spagnoli, marocchini, afgani e senegalesi.