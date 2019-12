Primiero, concorso per un assistente sociale: domande entro il 20 dicembre

Concorso per esami assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale

Primiero (Trento) – Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice, da redigersi possibilmente secondo l’allegato fac-simile e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, senza autenticazione ed allegando una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo – c/o Settore Affari Generali 3° piano della Comunità di Primiero – Via Roma n.19 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (Tn).