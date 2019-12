Precipita in un canalone: escursionista veneto morto nel Cadore

Vittima un pensionato, era uscito di casa

NordEst – Un escursionista 59enne di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, è morto dopo essere precipitato per 40 metri in un canalone nel comune di Santo Stefano di Cadore (Belluno), lungo il sentiero montano ‘Rio di Cornon’. L’uomo, Claudio Zordan, pensionato, era uscito di casa ieri per un’escursione in solitaria ma a tarda sera non aveva fatto ritorno a casa e così la moglie ha subito dato l’allarme.

Una squadra del Soccorso Alpino, assieme ai carabinieri di San Vito di Cadore, è uscita in piena notte e attorno all’1.30 è riuscita a individuare il corpo senza vita del 59enne. Secondo quanto ricostruito, Zordan stava camminando in direzione del bivacco “Cani” quando sarebbe scivolato su una lastra di ghiaccio lungo il sentiero, precipitando nella scarpata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Guardia di Finanza e il personale del Suem 118.

In breve

Ritrovato nei giorni scorsi senza vita, nella sua auto finita nel torrente, Angelo Dalla Favera, l’ex assessore del Comune di Quero scomparso il 17 novembre. E’ stato ritrovato nei giorni scorsi in un canale artificiale vicino al Piave, nella zona di Fener. L’uomo era partito da casa con l’auto il 17 novembre e non vi aveva più fatto ritorno.