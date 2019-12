Eliambulanza mobilitata in piazzola a Transacqua con il supporto dei Vigili del fuoco

Primiero (Trento) – L’equipe medica è arrivata in elicottero giovedì sera a Primiero per un intervento sanitario urgente.

Come documentano le immagini di Stefano Taufer, il velivolo è atterrato nella piazzola di Transacqua per prestare i primi soccorsi ad una persona che ha accusato un grave malore verso le 19. Successivamente, il paziente è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.