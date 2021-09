Primiero, “Camper vaccinazioni” senza prenotazione, al mercato di lunedì 27 settembre: ecco dove fare i tamponi

Tappa in valle del camper vaccini, nella mattinata di lunedì 27 settembre. Ripreso in questi giorni anche il drive-trough tamponi al Parco Vallombrosa di Primiero (con ricetta medica) operativo il martedì e giovedì o in farmacia a Mezzano (con o senza prescrizine medica, valido green pass). Nei giorni scorsi, si segnala anche una raccolta firme per il punto tamponi. Secondo i dati PAT, nella Comunità di Primiero i nuovi positivi sono circa una ventina in queste ore, in calo rispetto alle scorse settimane

Primiero (Trento) – Medici, infermieri e assistenti sanitari dell’azienda sanitaria trentina, saranno lunedì 27 settembre a Primiero al tradizionale mercato del lunedì, nei pressi della sede della Comunità di valle a Tonadico.

L’obiettivo del tour nelle valli del Trentino, è quello raggiungere chi ancora non si è vaccinato e grazie all’esperienza del personale sanitario, fornire informazioni e chiarire eventuali dubbi. Inoltre, chi lo vorrà, potrà vaccinarsi direttamente sul posto senza prenotazione.

Durante il mese di settembre il camper toccherà un po’ tutte le valli del Trentino grazie alla collaborazione dei medici volontari in pensione che già nel corso della campagna vaccinale hanno messo il loro tempo a disposizione dei vari centri vaccinali.

Tamponi a Primiero

Proprio in questi giorni, è tornato operativo ogni martedì e giovedì, il drive-through dell’Apss del Trentino a Primiero, in zona parco Vallombrosa, con gli spazi all’aperto dove è possibile fare il tampone in modalità «pit stop» senza scendere dalla macchina. L’accesso al drive-through è possibile solo su appuntamento, con sintomi e prescrizione medica.

Gli utenti sono pregati di presentarsi puntuali all’appuntamento, spegnere la macchina durante l’attesa, tenere a portata la tessera sanitaria e abbassare la mascherina sotto il naso al momento dell’effettuazione del tampone. Si può accedere ai drive through anche in moto, bici e a piedi (anche se quest’ultima modalità è sconsigliata); nel dubbio di essere positivi non è consentito raggiungere i drive-trough con i mezzi pubblici.

Test con ricetta o a pagamento a Mezzano

A Primiero il servizio di tampone rapido antigenico (con o senza prescrizione medica – validità green pass) è disponibile presso la Farmacia Zonta di Mezzano, previa prenotazione. Il test si effettua in drive-through nel parcheggio auto di fronte alla Coop di Mezzano, senza scendere dalla macchina. Il risultato è disponibile online, oppure ritirabile in farmacia in orario di apertura. Per prenotazioni: tel. 0439/67046 o whatsapp 366/4696223.

“Ex Marangoni” Feltre

E’ sempre operativo per i residenti nella Comunità di Primiero, anche il covid-point tamponi a Feltre, ricollocato all’ex Marangoni (località Peschiera – Via delle Industrie), dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 17.30 – per informazioni telefono 0439/8831 (centralino). A questo link sono invece disponibili le farmacie del Bellunese che effettuano il servizio tampone.

Terza dose vaccino in Trentino

Anche il Trentino ha dato il via libera alla terza dose del vaccino alle categorie più fragili e a maggior rischio di contrarre il Covid in forma grave. Da venerdì 24 settembre sono state aperte le prenotazioni al Cup online dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli ultra fragili e gli over 80. Le somministrazioni cominciano dalla settimana successiva alle prenotazioni, nei centri vaccinali di Apss.

Per alcuni soggetti ultra fragili, come ad esempio i malati di fibrosi cistica, le somministrazioni sono già cominciate su chiamata dei centri di riferimento. Anche i dializzati verranno vaccinati su invito diretto dei centri dialisi. Ecco dove prenotare online

