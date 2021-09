Covid, altro decesso in Trentino: è un 70enne non vaccinato, 5 nuovi contagi

Un altro decesso in Trentino. 5 i nuovi contagi su poco più di 1.100 tamponi



Trento – Il bollettino dell’Azienda sanitaria sui contagi da Covid-19 in Trentino registra purtroppo un deceduto, un uomo sulla settantina non vaccinato che si è spento in una struttura intermedia dove era stato ricoverato.



I pazienti in ospedale sono attualmente 22, di cui 2 in rianimazione: nella giornata di ieri, infatti, è stato registrato un nuovo ricovero, a fronte di nessuna dimissione. Sono 111 i tamponi molecolari effettuati ieri, che non hanno rilevato nuovi contagi. I nuovi casi positivi, che ammontano a 5, si contano infatti dai risultati emersi su 1.004 tamponi rapidi antigenici. I molecolari però hanno confermato 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I nuovi guariti sono 36, arrivando perciò al totale odierno di 46.566 persone.

Per quanto riguarda i vaccini, stamane ne risultavano somministrati 735.898, di cui 340.478 seconde dosi.

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, per cui oggi registriamo 1 nuovo caso nella prima fascia di età che comprende bambini e ragazzi: si sta ricostruendo se questo comporterà il quarantenamento di altre classi (ieri le classi in quarantena erano 2). Per quanto riguarda le nuove positività riscontrate tra gli adulti, una riguarda la fascia tra 70-79 anni e una quella di 80 e più anni. Sul fronte vaccinale, a cittadini over 80 sono state somministrate 67.996 dosi, a cittadini tra i 70-79 anni 91.878 dosi e tra i 60-69 anni 110.169 dosi.