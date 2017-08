Primiero, anche la Scuola Musicale di Primiero nell’orchestra della Music Academy International

Connect on Linked in

Si è conclusa venerdì 11 agosto la stagione 2017 della MAI con la messa in scena della Cenerentola di Massenet

Primiero (Trento) – Grande successo, venerdì 11 agosto, all’Auditorium Intercomunale per l’ultima performance del 2017 dei ragazzi della Music Academy International di New York che da quattro anni partecipano agli stage estivi organizzati nell’ambito di Mezzano Romantica. In scena la Cenerentola di Massenet, opera in quattro atti tratta dalla famosa favola musicata da Jules Massenet con libretto di Henri Cain e messa in scena per la prima volta a Parigi nel maggio del 1899.

Nell’organico orchestrale, formato dagli allievi dell’Accademia, che raccoglie musicisti provenienti da tutto il mondo, era presente anche Martina Filippi Gilli, allieva del M° Dimitri Fiorin, insegnante di percussioni della Scuola Musicale di Primiero, che entusiasta ha colto questa grande opportunità.

Già nelle edizioni passate alcuni insegnanti della Scuola Musicale di Primiero avevano collaborato con l’orchestra della MAI.

Quest’anno, grazie alla presenza della ex allieva Linda Scalet, che attualmente studia sassofono al Conservatorio “Bonporti” di Trento e dell’allieva Martina Filippi Gilli, la Scuola Musicale si dice onorata di avere avuto tra le formazioni orchestrali di ottimo livello musicale, alcuni suoi allievi.

“Le più vive congratulazioni alle musiciste – sottolinea il direttore della Scuola Paolo Scalet – che con impegno e costanza sono riuscite a partecipare ad una importante occasione di formazione personale ed un grazie ai docenti, che con dedizione e competenza riescono a trasmettere agli allievi la passione per la musica, fino a farli partecipare ad eventi musicali di alto spessore”.