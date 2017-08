Palazzo Scopoli a Primiero, Stazione Speciale dei radioamatori locali: guarda il video

Connect on Linked in

Nell’ambito di alcuni progetti organizzati dalle varie sezioni affiliate all’A.R.I (Associazione Radioamatori Italiani) con l’intento di far conoscere ad esempio i Castelli e le Abbazie del territorio italiano e valorizzarne il patrimonio storico ed architettonico, la sezione A.R.I. di Primiero ha attivato – lo scorso 6 agosto – una stazione radio speciale a Palazzo Scopoli e nella chiesa di San Vittore in Tonadico nel comune di Primiero e San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – L’attivazione radioamatoriale consiste nell’installare nell’interno o nelle vicinanze di un particolare sito, una

stazione radio completamente autonoma ed effettuare dei collegamenti radio con altri radioamatori sparsi nel Mondo.

Ogni collegamento sarà poi convalidato con l’invio di una cartolina speciale che ne confermerà l’avvenuto contatto radio. I radioamatori nel Mondo che riusciranno a collegare un minimo stabilito di stazioni attivatrici riceveranno un attestato ufficiale denominato “diploma”.

Il collegamento radio si attua scambiando e registrando i reciproci nominativi di stazione e il rapporto di ricezione di entrambi, nonché l’ora UTC (ora internazionale) e la frequenza usata.

L’attivazione radioamatoriale ha anche un altro scopo importante che è quello di esercitare gli operatori ad allestire ed operare stazioni radio mobili autonome, essenziali in caso di grosse calamità naturali come terremoti o alluvioni, quando tutti gli altri modi di comunicazione vanno temporaneamente fuori uso.

L’attivazione speciale a Primiero

Nel caso specifico si sono alternati operatori patentati da diverso tempo con operatori neopatentati, alcuni dei quali alle loro prime esperienze visto che hanno sostenuto gli esami nello scorso dicembre 2016, dopo aver partecipato ad un corso specifico organizzato da A.R.I. Primiero nel periodo settembre-novembre 2016. Visto l’interesse dimostrato e il successo ottenuto dai partecipanti, ARI Primiero ha deciso di replicare lo stesso corso anche per l’anno 2017.

Arrivando sul posto con le apparecchiature, è stato necessario installare solamente una antenna filare esterna lunga circa 20 metri. In poco tempo gli operatori erano in grado di iniziare le attività.

Il mondo via radio

Sono stati messi a segno circa 160 contatti in 3 ore sia con stazioni italiane sia col resto del Mondo in 14 paesi diversi: Bielorussia, Brasile, Finlandia, Inghilterra Polonia, Germania, Belgio, Spagna, Sardegna, Svizzera, Francia, Croazia, Repubblica Ceca e Slovacca e naturalmente Italia. Il collegamento più distante è stato Fortaleza in Brasile con ben 7432 chilometri.

Anche in questa occasione i Radioamatori di Primiero hanno dimostrato le proprie capacità di realizzare questo tipo di eventi che permettono di perfezionare la tecnica e la pratica operativa e di far conoscere i nostri splendidi siti nel Mondo.

“L’evento – spiega il presidente della sezione ARI, Paolo Loss – è stato realizzato presso la Casa del Cibo, ospitata a Palazzo Scopoli nel cuore di Tonadico. La Casa è parte del progetto Case di Primiero: un’iniziativa che promuove nuovi servizi dedicati alla comunità, alle associazioni locali e al turista, valorizzando il patrimonio culturale e il territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

L’obiettivo è quello di realizzare, all’interno di prestigiose strutture storiche, degli spazi che diventino luoghi di aggregazione, scambio e arricchimento culturale. In questo senso è possibile evidenziare una forte similitudine tra il progetto Case e l’attivazione radioamatoriale: diffondere il patrimonio locale, valorizzando il territorio, attraverso la realizzazione di “ponti” culturali che mettono in collegamento realtà vicine e lontane.

La Casa del Cibo – conclude Paolo Loss – è il progetto pilota all’interno di Case, e propone momenti di incontro, degustazioni e conferenze per raccontare la Valle e far scoprire uno dei suoi maggiori patrimoni per qualità e varietà: il prodotto e la varietà tipica alimentare. Un grazie particolare va al Comune di Primiero San Martino di Castrozza che ha messo a disposizione il Palazzo e alla Cooperativa TeSto per il supporto logistico”.

I radioamatori operativi

IQ3TF – Sezione ARI Primiero e’ stata operata da IN3ISV Paolo e IN3FCK Albino, IN3TTL Luigi, IN3GZG Maurizio, IN3GZE Aharon, IN3GZP Alois, IN3FPF Walter.

