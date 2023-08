Presanella: ghiacciaio osservato speciale

Posted on

“Political hero of Italy’s coronavirus crisis takes shine off Salvini.Veneto governor Luca Zaia seen as potential League leader after region’s success in fighting pandemic” Il profilo ufficiale fb del governatore veneto NordEst – Continuano le indiscrezioni, rilanciate anche da autorevolissimi organi di stampa internazionali sul futuro del presidente del Veneto: é la volta del […]