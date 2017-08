Il cervo che corre libero a Siror piace al web: ecco la foto

Connect on Linked in

A Siror nel Primiero la foto di un un cervo che corre liberamente nei pressi del paese, sotto gli occhi stupiti dei passanti, piace al web

Siror (Trento) – Lo scatto è stato pubblicato lunedì pomeriggio dal TGR Trentino, ma in poche ore è stato condiviso da molte persone sui social. Non è così raro in quella zona – spiegano i residenti – veder passare dei cervi anche in pieno giorno. Molto spesso scappano infastiditi dal traffico e corrono sotto il ponte per tornare nei boschi vicini.

Una scena che nel Primiero Vanoi si ripete spesso grazie ai molti cervi presenti in zona. A volte si registrano presenze anche di altri animali che indisturbati attraversano in pieno giorno piccoli centri abitati, senza particolari problemi.