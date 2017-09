Tony Longo 12° al rientro alle gare alla 3Epic

Print This Post

Bene Michael Wohlgemuth, primo under 23

NordEst – La 3Epic Mtb Marathon di Auronzo ha segnato il ritorno alle gare del capitano della Wilier Force Tony Longo, che ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione, condizionato anche da una caduta nel finale, fortunatamente senza conseguenze. Erano 95,8 i chilometri da percorrere, con 3183 metri di dislivello: un test esigente per il biker trentino, al rientro dopo la frattura alla clavicola rimediata in allenamento a metà luglio.

Longo è caduto mentre affrontava l’ultima discesa e ha perso un paio di posizioni, chiudendo a 10 minuti dal vincitore, Samuele Porro, che ha messo in riga l’agguerrita concorrenza e ha preceduto all’arrivo l’austriaco Uwe Hochnwarter e il forte atleta della Repubblica Ceca Kristian Hynek, secondo e terzo a 28” e 3’11”, con l’iridato Alban Lakata nono, poco davanti a Longo, a conferma dell’alto livello dei partenti.

Per la Wilier Force è arrivata una bella vittoria di categoria grazie all’emergente altoatesino Michael Wohlgemuth, che si è classificato 32° assoluto ma primo degli under 23, precedendo nettamente il secondo e il terzo classificato della speciale graduatoria, ovvero Simone Linetti e l’austriaco Philip Handl. In gara anche il friulano Diego Cargnelutti, che ha portato a termine la propria prova chiudendo attorno alla trentesima posizione.