Scomparso da Quero Vas, si cerca da domenica l’ex assessore Angelo Dalla Favera

Quero (Belluno) – L’ex assessore comunale Angelo Dalla Favera, molto noto in zona, è stato per anni referente dei Lavori Pubblici per l’amministrazione comunale di Quero.

L’uomo, 80enne, è uscito di casa domenica alle 14.30, come sempre per andare a giocare a carte in un bar del paese. Ma al bar non è mai arrivato e dalle 18.30 di domenica, il suo cellulare che aveva agganciato come ultima cella quella di Segusino, risulta spento. Nessuan traccia neanche della sua Suzuki Jimny (targata FG362WG) di colore bianco.

Dalla Prefettura di Belluno non si conoscono i dettagli del vestiario al momento della scomparsa. Chiunque lo abbia visto, o possa fornire utili informazioni per il suo rintraccio, è pregato di contattare il Comando provinciale dei Carabinieri di Belluno al numero 0437 2551.