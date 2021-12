Precipita dalla falesia in Val terragnolo: ferito grave un 54enne trentino

Un uomo residente a Trento di 54 anni, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con una ferita alla testa e altri possibili traumi, dopo essere precipitato per diversi metri da una falesia in Val Terragnolo, nei pressi della frazione Senter (Rovereto)

Trento – Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si stava calando con una persona più sotto che gli faceva sicura, quando è volato per circa 4/5 metri finendo alla base della parete, per poi ruzzolare nella boscaglia sottostante per altri 5 metri circa, probabilmente dopo che la corda di assicurazione è uscita dal freno. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha individuato immediatamente l’infortunato grazie alle coordinate GPS. Il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica, dopo essere stati sbarcati nelle vicinanze, hanno raggiunto l’infortunato, sempre vigile e collaborativo, e gli hanno prestato le prime cure mediche.

L’uomo è stato stabilizzato e imbarcato a bordo dell’elicottero con il verricello per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Vallagarina, pronti in piazzola per dare eventuale supporto.