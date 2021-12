Covid: 1 decesso in Alto Adige e 359 nuovi contagi. Chiuso locale a Selva Val Gardena per violazione norme

Ricoverate 18 persone in terapia intensiva. Undici persone, tra imprenditori, avventori di locali e sciatori, sono stati sanzionati dai carabinieri in Alto Adige per il mancato rispetto della normativa covid

Bolzano – Si registra un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Altro Adige. Le persone positive al coronavirus sono 359, di cui 169 casi positivi da tampone Pcr (su 2.436 tamponi effettuati) e 190 dai test antigenici (su 13.562 test effettuati).

Lo riporta il bollettino giornaliero dell’azienda sanitaria. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76, le persone in terapia intensiva 18. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverate 41 persone e tre si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Le persone quarantena domiciliare sono 9.346. Dal primo dicembre, le classi in quarantena sono 168.

Chiuso locale per violazione norme covid

I militari della compagnia dei carabinieri di Ortisei (in alto Adige), con il supporto dei colleghi della stazione di Corvara, hanno chiuso nella notte un locale di Selva di Val Gardena. La titolare – informa l’arma – ha violato per la terza volta nel 2021 le regole imposte dalla normativa per il contenimento della pandemia.

La chiusura è stata disposta a seguito di un controllo organizzato a pochi giorni di distanza da un altro intervento, durante il quale la titolare era stata sanzionata perché il numero di persone all’interno del locale era superiore a quello ammesso dalla licenza comunale.

Al controllo che ha portato alla chiusura erano presenti 134 avventori, 34 più di quelli previsti dalla licenza e 84 di più rispetto a quanti potrebbero starci nel rispetto delle norme anti contagio. Nel locale erano inoltre presenti tre clienti privi di Green-pass, che sono stati sanzionati. Il locale è stato chiuso in maniera provvisoria per cinque giorni, quale misura cautelare in quanto ritenuto necessario per impedire la reiterazione della violazione.

Se ne potranno aggiungere altri cinque quali sanzione amministrativa stabilita da parte del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. La titolare è stata anche denunciata alla Procura della Repubblica di Bolzano per inottemperanza alle prescrizioni sulla sicurezza antincendio.