Coronavirus, 1 decesso in Trentino dal bollettino di martedì 2 agosto 2022

La situazione covid aggiornata

Trento – Coronavirus: il report dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta il decesso di una persona. Si tratta di un uomo, di oltre 80 anni, vaccinato e affetto da altre patologie.

I nuovi casi sono 643. Di questi, 14 sono stati rilevati al molecolare (su 225 test effettuati) e 629 all’antigenico (su 3.041 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 81, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 14 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

10 tra 0-2 anni

8 tra 3-5 anni

13 tra 6-10 anni

19 tra 11-13 anni

24 tra 14-18 anni

126 tra 19-39 anni

221 tra 40-59 anni

97 tra 60-69 anni

92 tra 70-79 anni

33 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.242.069 (di cui 2° dose 428.679, 3° dose 339.374, 4° dose 23.159).

La situazione a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 714 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi 14 sono stati rilevati sulla base di 387 tamponi pcr e 700 sulla base di 3.188 test antigenici.

L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti continua a calare, come avviene da dopo la metà di luglio ed ora è pari a 559 (53 in meno). Aumentano, invece, le persone attualmente positive che sono 5.123 (476 in più). I guariti sono 238 per un totale di 241.183.