Comunità di Primiero, continua il calo dei residenti nel 2022: a fine anno erano 9594

Posted on

La vittima di 74 anni, è il titolare dell’omonima azienda che produce teleferiche e funicolari in Val di Non Cles (Trento) – E’ stato travolto dal telaio in ferro al quale stava lavorando, un grosso manufatto di 2 metri per 5 che improvvisamente si è ribaltato addosso a Ilario Valentini e al suo collaboratore, un tirocinante di 17 […]