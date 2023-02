Fiction “Blackout”, Grande finale lunedì 6 febbraio alle 21.25 su Rai Uno: le anticipazioni (VIDEO)

Cosa dobbiamo aspettarci, per il finale di questa serie ad alta tensione che ha saputo conquistare un ottimo successo di pubblico. Una fiction girata tra Primiero e Vanoi in Trentino. Hai perso qualche episodio di Black Out – Vite Sospese? Puoi guardare gli episodi sul sito di RaiPlay

NordEst – Scopriamo tutte le anticipazioni della serata di lunedì in cui vedremo, come sempre, due episodi, a partire dalle 21.15 su Rai 1. Nella prima puntata di Black Out- Vite Sospese in onda lunedì 6 febbraio, i sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio, e che l’uomo non chiamerà soccorsi. La tensione quindi torna a salire e destabilizzare l’atmosfera nel gruppo. Da uno dei disegni di Hamid, Lidia capisce che il bambino è vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, decide di recuperare un fascicolo nell’auto del maresciallo Piani. Mentre Giovanni ricatta Irene dopo aver scoperto un segreto del suo passato.

Tutti fili dell’intricata trama della fiction Rai si riannoderanno solo nell’emozionante finale con l’ultimo episodio della serie. Quando Marco arriva al fascicolo dentro l’auto del maresciallo non trova niente su Giovanni. Il sollievo dell’uomo, però, dura poco perché il dossier è finito nelle mani di qualcun altro. Giovanni, messo alle strette, confessa di aver attentato alla vita di Claudia, ma non di essere responsabile della morte Max. Intanto Lidia, insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman.

Tornata in hotel arresta Karim, accusato non solo per la vicenda di Hamid, ma anche per la morte di Max e il tentativo di uccidere Claudia. L’uomo si dice innocente e il finale si conferma rocambolesco e ricco di colpi di scena. In attesa di una possibile seconda serie? Lo scopriremo nei prossimi mesi. ‘Blackout’ è una coproduzione RaiFiction – EliseoEntertainment prodotta da Luca Barbareschi, con la partecipazione di Violafilms in collaborazione con TrentinoFilmCommission