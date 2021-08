Tokio 2020, Jacobs e Tamberi “Fratelli d’Italia” sono d’oro: complimenti da Draghi e Mattarella. Nella vela: Tita-Banti primi nel Nacra 17

NordEst (Adnkronos) – Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d’oro nel salto in alto.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’atletica italiana vive una giornata da leggenda domenica 1 agosto 2021.

“E’ il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere… mi sono gasato ed ho detto: ‘Perché non lo posso fare anch’io’. Sono la persona più felice del mondo” dice Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport. “Al traguardo mi è venuto spontaneo urlare, ho abbracciato Gimbo. Questa medaglia è reale, ci devo credere, e arriva dopo tutte le batoste e le sofferenze, però adesso ho una medaglia al collo e non vedo l’ora domani di sentire l’inno italiano” aggiunge il velocista azzurro. La premiazione sarà lunedì mattina.

“Abbiamo vinto le olimpiadi dopo aver passato un infortunio incredibile, dopo infinite difficoltà, ce l’abbiamo fatta. Non ci posso credere, ho sognato questo giorno così tanto tempo” le parole con la voce strozzata dall’emozione di Gianmarco Tamberi ai microfoni di Rai Sport. “Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci. Dopo l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi sono fatto scrivere ‘road to Tokyo 2020’ ed eccomi qui”, conclude l’azzurro oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim.

LE REAZIONI – “Questa è storia! Sembrava impossibile ed invece è tutto vero! Grazie ragazzi! L’Italia è in festa per voi. È davvero una estate italiana! Complimenti Marcel, Gimbo ed anche alla Fidal” il tweet di Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport.

“L’Italia vola ancora con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi!”. Così su Facebook, Luigi Di Maio celebra la vittoria degli atleti azzurri. “Un’altra pagina olimpica scritta con l’azzurro, con la grinta e con il cuore. Grandi ragazzi, due medaglie d’oro che ci rendono fieri di essere italiani. Un’altra grande impresa sportiva, avete fatto la storia”, scrive Di Maio.

“Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro!#Tamberi #Jacobs #Tokyo2020” il post su Facebook dell’ex premier Giuseppe Conte.

“Il 1 agosto 2021, la giornata che rimarrà nella storia dello sport. Da un altro pianeta Jacobs Tamberi l’abbraccio più bello a Tokyo2020” scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta.

Matteo Salvini festeggia così sui suoi canali social: “Due ori in dieci minuti, orgogliosi di voi Gianmarco e Marcell”.

“Per l’atletica italiana una giornata così non c’è mai stata, così ricca di emozioni, gli azzurri hanno fatto tutti bene, sono stati grandissimi” le parole all’Adnkronos di Sara Simeoni .

Il Trentino primeggia nella vela

Ruggero Tita e Caterina Banti guidano la classifica nel Nacra 17 di vela e sono medaglia sicura. Con un primo e due secondi posti nelle ultime tre regate prima della medal race, gli azzurri hanno aumentato il vantaggio sugli inseguitori in classifica generale: Tita-Banti ora guidano la classifica con 23 punti davanti ai britannici Gimson-Burnet (35 punti) e ai tedeschi Kohloff-Stuhlemmer (47 punti). I due azzurri anche se dovessero arrivare ultimi nella medal race chiuderebbero a quota 45 punti, comunque almeno al secondo posto, d’argento.