Tenta di aggredire i carabinieri dopo lite al bar a Merano

Intervento movimentato martedì notte

Bolzano – Intervenuti per un litigio in un bar di Merano, i carabinieri hanno arrestato un 27enne di origine algerina che nascondeva uno spray urticante ed un coltello.

L’uomo, fermato dopo aver cercato di allontanarsi dal locale alla vista dei militari, ha dato in escandescenze tentando di aggredirli con calci e pugni.

È stato, quindi, arrestato mentre due altri suoi connazionali, di 28 e 21 anni, sono stati denunciati a piede libero per violazione delle leggi sull’immigrazione.

In breve

A22, via libera al bilancio. L’assemblea dei soci di Autostrada del Brennero ha approvato questa mattina il bilancio 2019 così come proposto dal Consiglio di amministrazione della società, che lo aveva deliberato lo scorso 22 maggio. I soci hanno approvato all’unanimità anche la distribuzione di dividendi per 23 euro ad azione – per un totale di 35,2 milioni di euro su 87,1 milioni di utile – il medesimo valore indicato per i bilanci 2017 e 2018, i cui utili erano stati rispettivamente di 81 e 68 milioni. Nell’esercizio 2019 il valore della produzione si è attestato a 401,3 milioni di euro (+4,2 milioni). I costi della produzione sostenuti nel 2019 hanno raggiunto il valore di 303,6 milioni, contro i 313,2 milioni del 2018 (-9,6 milioni). Il risultato operativo, pari a 97,7 milioni di euro, segna un incremento di circa 13,8 milioni rispetto all’anno precedente. Positivo, anche nel 2019, l’apporto della gestione finanziaria, che con 17,7 milioni vede il proprio contributo incrementare di 3,1 milioni rispetto all’anno precedente. Il risultato prima delle imposte è stato di 117,1 milioni (nel 2018 era stato di 95,2 milioni). L’utile di esercizio del 2019, al netto di imposte per 30,0 milioni, raggiunge il record storico di 87,1 milioni, con un incremento di 18,9 milioni rispetto all’anno precedente. Il principale indicatore di redditività, l’Ebitda, con 179,1 milioni rappresenta il 44,63% del valore della produzione, l’Ebit il 24,34% (97,69 milioni).