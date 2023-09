Provinciali 2023, preesentata anche la lista del Patt rinnovato: per Primiero c’è l’ex sindaco del Vanoi, Mariuccia Cemin

Simone Marchiori indicato come capolista. I 34 candidati sono rappresentativi di tutte le zone e classi sociali trentine

Trento – E’ stata presentata la lista dei candidati Patt per le elezioni provinciali del 22 ottobre. Sono 17 uomini e 17 donne come previsto dalla normativa, rappresentativi di tutte le valli e città trentine, provenienti dai vari settori economici e sociali e omogeneamente distribuiti fra le varie fasce d’età. Fra amministratori di lungo corso e candidati da poco avvicinatisi alla politica con il preciso obiettivo di avere parte attiva nella costruzione del futuro della nostra terra, tutti i candidati sono animati da passione ed entusiasmo, ma soprattutto dalla volontà di contribuire a rendere le Stelle Alpine sempre più determinanti. La Commissione elettorale del Patt, nella predisposizione della lista, ha scelto di seguire l’ordine alfabetico ad eccezione del capolista che è stato individuato nella figura del Segretario politico Simone Marchiori, quale rappresentante del nuovo corso avviato con la convergenza sotto le Stelle Alpine anche di Autonomisti Popolari e Progetto Trentino.

“Sono onorato di questa scelta – afferma Simone Marchiori – che mi carica di un’ulteriore responsabilità: quella di rappresentare un progetto nuovo, ma dalle solide radici e dai chiari obiettivi per il futuro. Il nostro non è un cartello elettorale, ma una lista coesa e forte che ha già dimostrato, durante l’elaborazione del programma, di avere una visione innovativa del Trentino in grado di affrontare i nodi politici aperti e la volontà di dare risposte ai bisogni dei trentini. Con il giusto mix di novità ed esperienza, sono certo che gli elettori sapranno riconoscerci il giusto valore”.

Tutti i candidati

1 MARCHIORI SIMONE TIONE DI TRENTO TRENTO (TN) 2 ALBERTINI ELENA FOLGARIA ROVERETO (TN) 3 AGNOLI FRANCESCO TRENTO BOLOGNA (BO) BALDESSARI ELISA TERRE D’ADIGE TRENTO (TN) BAGGIA MASSIMO DIMARO FOLGARIDA CLES (TN) 6 BALSAMO BARBARA TRENTO BRESCIA (BS) BORT LEONARDO FIEROZZO TRENTO (TN) BERGAMO ROBERTA PERGINE VALSUGANA TRENTO (TN) BRESCIANI STEFANO ARCO ARCO (TN) BOSIN MARIA PREDAZZO PREDAZZO (TN) 11 CASAGRANDE CORRADO TRENTO TRENTO (TN) 12 CEMIN MARIUCCIA TRANSACQUA TRANSACQUA (TN) 13 DELLAI STEFANO CIVEZZANO TRENTO (TN) 14 DETASSIS GIORDANA TRENTO TRENTO (TN) 15 FIAMOZZI MAURO MEZZOCORONA MEZZOLOMBARDO (TN) 16 ENDRIZZI FRANCESCA CLES MEZZOLOMBARDO (TN) 17 FOGAROTTO LEOPOLDO GRIGNO BORGO VALSUGANA (TN) 18 FILIPPI MARLENE TRENTO TRENTO (TN) 19 FONTANELLA SIMONE RIVA DEL GARDA RIVA DEL GARDA (TN) 20 GILLI GIULIANA RONCEGNO TERME CLES (TN) 21 GENNARI CLAUDIO BASELGA DI PINE’ LEVICO TERME (TN) 22 LEONI CECILIA AVIO ROVERETO (TN) 23 GRADASSI MARCO TRENTO CESENA (FO) 24 LOMBARDI ELISA STORO GAVARDO (BS) 25 KASWALDER WALTER ALTOPIANO DELLA VIGOLANA TRENTO (TN) 26 MITTEMPERGHER LICIA CALLIANO ROVERETO (TN) 27 OSSANNA LORENZO CAMPODENNO TRENTO (TN) 28 MOLINARI VANIA LEDRO TIONE DI TRENTO (TN) 29 STONFER MAURO GIOVO TRENTO (TN) 30 ROSA’ MARIA TERESA MADRUZZO LASINO (TN) 31 TONINA MARIO COMANO TERME LOMASO (TN) 32 SANDRI MARIANGELA TRENTO TRENTO (TN) 33 VANZO FULVIO CAVALESE CAVALESE (TN) 34 ZANGHELLINI GIULIA CASTEL IVANO BORGO VALSUGANA (TN)