Provinciali 2023, ecco la lista del Pd del Trentino: in campo anche Maurizio Gaio, 43° candidato della Comunità di Primiero

Posted on

Meteo Trento.it conferma nessuna precipitazione fino al 2 gennaio, quando potrebbe cambiare la situazione meteo su tutto il Nordest, come confermano le mappe per i prossimi giorni Nordest – Da Martedì 27 per il vento di foehn (possibile in molti fondovalle un ulteriore repentino riscaldamento) causato dal rapido passaggio di un fronte freddo, che provocherà […]